物聯網商機無限 弘光科大搶開研習營
天氣逐漸炎熱，回到家冷氣早已啟動！弘光科大看準物聯網市場，特別開辦「物聯網應用、邁向大數據設計」研習營，並新增「智慧型輔助科技碩士班」，讓學生、高中職教師與產業新趨勢接軌，學員表示，透過無遠弗屆的科技，未來回到家有香噴噴飯菜，絕不是夢！
物聯網商機引爆科技革命！資工系主任林佩蓉表示，經濟部預計2020年將促成國內物聯網新創公司或事業群達到150家，帶動台灣整體產值達140億美元，鎖定智慧家庭、交通、能源、城市、綠建築、區域、觀光及醫療8大領域，長照2.0也可以利用網路連結智慧攝影機，觀察長者活動情形，減少人力負擔。
主辦研習營資工系助理教授楊昌儒指出，傳統物聯網研習營課程多半為嵌入式系統晶片程式設計、無線傳輸協定、感測元件原理等複雜技術細節，以理論為主、探討實例案例，缺乏實際成品產出，未能與雲端技術結合。
研習營邀請開發「FLAG-IOT物聯網應用套件」業界講師授課，以Arduino開發板、軟體開發環境及相關硬體套件，取代艱澀嵌入式系統開發，可充分了解更多和網路連結的智慧商品及運作機制並自行設計，透過行動裝置利用雲端服務，控制智慧家電等連網電子產品，學員直呼「善加運用所學技術，回到家就有佳餚絕不是夢！」
(中時)
關鍵字：物聯網
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