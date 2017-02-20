曹佑寧轉戰演藝圈 挑戰口吃雙重人格

藝人曹佑寧從體壇全力轉戰演藝圈，在電影「奇妙物語之重生電梯」挑戰雙重人格、口吃角色，他演出這個角色戰戰兢兢，為戲閉關3個月苦磨演技。

曹佑寧繼去年赴泰國拍攝驚悚片「綁靈」，再接演青春奇幻電影「奇妙物語之重生電梯」，故事描述一名轉校生幫助遭欺負同學，槓上校霸，最終發生因校霸惡作劇導致他暗戀女孩墜樓身亡意外，無法挽救女孩的愧疚和痛苦，讓轉校生想起「重生電梯」的都市傳說，試圖藉此挽回悲劇。

他在片中演出雙重人格角色，其中一個性格還有口吃，讓首挑大樑的曹佑寧戰戰兢兢，從去年底閉關準備3個月，台詞與表演訓練課程滿檔，盼讓觀眾看到更成熟表現。

曾是U21世界棒球錦標賽中華隊國手，曹佑寧2014年被導演魏德聖及馬志翔相中，演出「KANO」，並曾入圍金馬獎最佳新人獎，但他此後將重心放回球場，直到完成大學學業，才下定決心朝演藝圈邁進。

曹佑寧棱角分明、眼神深邃，作為演員雖是新面孔，但一站在鏡頭前自然散發明星魅力。他說，「離開球場到演藝圈，這個決定我整整做了兩年」，表示體育訓練讓他更有抗壓性，演戲時能盡情表現，沒有心理包袱。1060220

(中央社)