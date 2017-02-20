春雷響石門水庫降雨少 恐一階限水

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今年首道春雷響起，但石門水庫集水區降雨量仍少，水庫水位232點65公尺，明天討論何時實施首階段限水。

今年首道春雷響起，但石門水庫水位下午4時，來到232點65公尺的低點。北區水資源局指出，經濟部水利署21日召開水情會議，可能會就桃園地區是否實施第一階段限水進行討論。

氣象局預測這周有一道鋒面會帶來降雨，第一階段限水是否會實施，和這次降雨量多少有密切關係。北水局表示，如實施第一階段限水，是每天從深夜到隔天清晨減壓5%供水，雖然對於多數用水戶沒有影響，但是管線末端或者家中沒有水塔等用戶，將會帶來不便。

另外，已經有超過50年傳統的媽袓遊湖遶境今年訂於228舉行，桃園市渡船遊艇商業同業公會表示，今年預計有20至30艘遊艇、200至300人參與遶境，預計上午業者就會集結在阿姆坪碼頭，接著從阿姆坪出發前往大壩碼頭，接續載著媽祖遊湖，約十時半上岸，舉行祭祀與祈福儀式，屆時居民、業者、遊客都能參與遶境儀式。1060220

(中央社)