洛杉磯全球最塞車 美駕駛人年損近4萬

根據交通數據公司INRIX今天公布的研究，交通阻塞使美國駕駛人每年平均浪費價值1200美元（約台幣3.7萬）的燃料和時間；全球尖峰時刻交通延誤最嚴重的城市洛杉磯浪費更多。

根據路透社，總部在華盛頓州柯克蘭（Kirkland）的INRIX蒐集分析來自車輛和公路基礎設施的交通資料。公司說，最新版全球交通計分卡（Global Traffic Scorecard）報告，根據的是來自3億個出處的500兆位元組資料。

根據研究，泰國是2016年全球最壅塞國家；而在富裕的已開發經濟體中，美國交通最糟。INRIX發現，全球10個最塞城市就有5個在美國。

INRIX這項研究以不同方式切分資料。2016年洛杉磯駕駛人在尖峰時刻平均花104個小時對抗龜速，位居駕駛人塞車時間最多城市排行榜首位。

美聯社也報導，第2名莫斯科是91小時；第3名紐約89小時。第4到第10名依序是舊金山、哥倫比亞波哥大、巴西聖保羅（Sao Paulo）、倫敦、亞特蘭大、巴黎和邁阿密。

但研究發現，從不同基準來看，比較塞車時間占開車總時間的比例，莫斯科駕駛人最慘，有25.2%開車時間塞在路上；洛杉磯駕駛人為12.7%；波哥大31.8%。

INRIX列出全美前5大塞車城市，依序是洛杉磯、紐約、舊金山、亞特蘭大和邁阿密。（譯者：中央社盧映孜）1060220

(中央社)