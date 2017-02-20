防禽流感 高市查獲6處陳列私宰活禽

分享至

分享至

分享至

分享至

分享至

我要評比

高雄市政府配合家禽流感防疫措施，連日全面清查全市公民營市場攤商，查獲6處疑似違規陳列活禽或疑似私宰活禽，衛生局也列管追蹤接觸者。

禽流感疫情嚴峻，禽流感中央疫情應變中心宣布從2月17日起至24日，家禽禁運禁宰7天，高雄市政府經濟發展局配合全面清查公民營市場及餃禽肉攤集場共391家攤商，迄今發現6處疑似違規陳列活禽或疑似私宰活禽。

衛生局為防範業者密集接觸禽類可能感染新型A型流感，立即介入調查並針對接觸者造冊列管並要求自主健康管理，目前列管追蹤39人，皆無疑似症狀出現。

衛生局籲請業者配合禁宰禁運，切勿以身試法。衛生局提醒業者，私宰禽類未經過檢驗，肉品有衛生安全之虞，除造成禽流感疫情擴散，更可能讓自己身染新型A型流感，並影響其他人健康。1060220

(中央社)