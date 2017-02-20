張藝謀新片長城 北美上映票房慘淡

中國大陸知名導演張藝謀新作「長城」雖有好萊塢巨星麥特戴蒙加持，但北美市場仍然慘遭滑鐵盧，週末北美與加拿大地區的票房僅1800萬美元，影評更是一面倒地給予負面評價。

紐約時報引用comScore提供的票房統計顯示，耗費至少1.5億美元製作費，外加上千萬美元行銷的「長城」，美國時間17日晚間在美國與加拿大影院正式上映，但票房僅為1800萬美元。

報導指出，「長城」是大連萬達集團第1部投入巨資拍攝的電影，一開始被寄予厚望，希望能證明中國大陸也能拍出讓全球叫好的賣座電影。但上映首個周末卻票房慘淡，讓希望成為全球影視巨頭的萬達集團相當尷尬。

報導也透露，和「長城」關係密切的傳奇電影公司（Legendary Pictures）執行長塔爾（Thomas Tull）已於日前離職。不過萬達集團否認他的離開與票房失利有關。

這部電影之前在中國大陸上映時，就遭大陸網友批評是拍給外國人看的。可惜在美國上映後，也遭遇不少惡評。

紐約時報就抨擊這部片子混雜了蹩腳的台詞與浪漫元素，演員喋喋不休地宣揚帶有煽動性的價值觀；「今日美國報」（USA Today）也認為電影相當無聊，毫無啟發性，除了華麗的特效外，完全無法帶給觀眾任何精神上的感官享受。

浙江在線引述「好萊塢報導」（Hollywood Reporter）影評說，張藝謀和他的好萊塢團隊奉上的也就是一部標準化的魔獸電影，在沒有朝代界定的中國，一群穿得像兵馬俑的將軍，講著一口流利美式英語，還會在空中飛來飛去。

英國衛報（The Guardian）則對麥特戴蒙（Matt Damonr）的英語口音大為吐槽，覺得他夾雜英國倫敦、愛爾蘭、蘇格蘭和他自己特色的古怪口音，十分出戲。1060220

(中央社)