立委劉櫂豪爭取國立台灣交響樂團到台東巡演

立委劉櫂豪向文化部長鄭麗君爭取國立台灣交響樂團來台東巡迴演出，分別在大武國中、都蘭國中、池上福原國小安排3場次的五重奏展演，確切的表演時間尚在規畫中。

同時，慶祝雙十國慶，也將於10月7日在台東縣立文化中心由國立台灣交響樂團全團80人演出，共同引爆台東鄉親對古典音樂的熱情。

另外，由文化處推薦的在地優秀樂團，從4月起將分別在長濱、台東市、延平、太麻里、成功、鹿野等各偏鄉社區巡迴展演，期待透過這些展演，能夠深植音樂種子在社區。

(中時)