邱淑貞15歲女露香肩長腿 最美星二代再認證！

邱淑貞15歲愛女沈月被封「最美星二代」。（圖／達志影像、取材自沈月IG）

沈月小露香肩電力十足，引發不少討論。（圖／取材自沈月IG）

昔日性感女神邱淑貞和富商沈嘉偉婚後育有3個女兒，大女兒沈月近來成為媒體、網友關注焦點，雖然年僅15歲，但已被讚有女神接班人的風範，昨她曬出露香肩、大長腿美照，果然再度被認證「最美星二代」的封號。

沈月在Instagram分享昨去看電影的照片，只見她頂著俐落馬尾髮型，身穿寬鬆長版格紋襯衫搭配黑色緊身褲，腳再踩厚底高跟鞋，讓一雙逆天長腿更為顯眼。而她在電影院走廊上，擺出回眸一笑的專業Pose，小秀白皙香肩加上甜美一笑，電力十足，一舉一動散發濃濃星味，一點也不輸媽媽，引來大家留言直誇「根本就是翻版邱淑貞」、「太美啦」、「女神！」

(中時電子報)