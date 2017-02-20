燃放鞭炮釀火燒車 南市將提告訴

元宵過後，台南市一連串廟會活動即將展開，民政局長陳宗彥（中）呼籲各寺廟一起來提升廟會文化。（黃文博攝）

元宵過後，台南進入廟會的旺季，過去因為各寺廟都會沿途燃放過量鞭炮，不但不環保，而且相當危險，台南市政府民政局因此推動廟會優質化活動，但還是有少數人我行我素，18日還在佳里區造成火警，民政局長陳宗彥20日表示，將對肇事廟宇提告刑法公共危險罪。

台南市因為廟宇特別密集，今年元宵節過後的廟會活動，陸續有佳里蕭壠香科和中西區的大埔福德祠、南區厲王文宮及觀音佛祖等遶境活動，未來更有西港香、媽祖遶境等10多個大型活動。

民政局指出，3年前，台南市尚未推動廟會活動優質化前，每年此時到清明前，因為眾多寺廟燃放過量的鞭炮，甚至還燃放到三更半夜，許多市民受不了，紛紛打電話檢舉，灌爆1999熱線，3年前，民政局推動廟會優質化後，即約束各廟宇只能定點燃放適量鞭炮，而且早上和晚上10點過後，也不能燃放鞭炮。

陳宗彥說，廟會優質化政策實施3年來，台南市的廟會活動，每年都在進步，例如去年此時的廟會活動，市府1999熱線有29件檢舉案，今年此時已降到18件，他有信心未來會更少。

在台南廟會文化季展開之際，陳宗彥除了呼籲各寺廟一起讓廟會文化再提升外，也點名18日晚間，參加佳里區蕭壠香遶境的某寺廟，因違規燃放鞭炮，造成佳里延平街一輛轎車火警，如果警消確認火警是炮屑所導致，市府將對肇事廟宇提出公共危險罪的告訴。

(中時)