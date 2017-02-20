新聞深喉嚨》美守一中 日反台獨 新政府頭還埋在沙裡？

新聞深喉嚨/中天新聞

上週末最震撼的訊息之一，是200多名台籍嫌犯涉嫌在西班牙從事電信詐騙案，去年12月遭到西班牙警方協同中國大陸公安逮補。西班牙政府於當地時間17日內閣部長會議中決定，將同意中國大陸對涉及電信詐騙案的269名我國籍及陸籍嫌犯引渡至中國大陸的請求。外交部指出，該電信詐騙案是由西班牙與中國大陸長期合作聯手破獲，其中涉案的我國籍人士200餘名。

案發後我方以正式管道向西國提出引渡請求，外交部歐洲司長高安甚至在記者會透露，外交部與司法機關已「窮盡洪荒之力」，但西班牙與中國大陸簽有引渡條約及司法互助條約，始終未正面回應，外交部深表「遺憾」。然後呢？

去年4月爆發「肯亞案」，數十名詐騙嫌犯被遣送中國大陸。而當時地方，國會與總統已經全面大勝的民進黨，是如何聲嘶力竭地指控即將下台的馬政府「喪權辱國」。民進黨立法委員段宜康，顧立雄，陳其邁等人在立法院輪番痛罵時任法務部長羅瑩雪，陸委會主委夏立言，與外交部長林永樂，時代力量立法委員黃國昌自稱「上網一個晚上，就把肯亞的引渡法律與驅逐出境的法規都看完了」，痛批馬政府「連肯亞的法律都搞不清楚，是要跟人家談判什麼」？名嘴周玉蔻還說要「開F16去救人」云云。怎麼現在全部不吭聲了？而「肯亞案」期間，法務部還能派遣工作小組到中國大陸去探視嫌犯，交換資訊，如今新政府幾乎全使不上力。如果這不叫做「無能」，怎樣叫做「無能」？

眾所矚目，中國大陸外交部長王毅17日在德國波昂出席G20外長會議期間，分別會見了美國國務卿提勒森和日本外相岸田文雄。大陸外交部的聲明稿聲稱：「美方明確表示繼續堅持一個中國政策」。但是美國國務院的新聞稿沒提「一中」，反到提及要求中國大陸約束北韓。該怎麼解讀？至於日本外相岸田文雄則公開重申日本政府不支持「兩個中國」和「一中一台」，不支持「台獨」，這一立場不會改變。

但眼見「川普之亂」逐漸回到美國傳統立場，國人真正該憂心的反倒是新政府不知所云的言行舉止！世界衛生大會又即將召開，今年拿得到邀請函嗎？外交部長李大維說：「不樂觀也不該悲觀」；「台獨教母」葉菊蘭推動觀光，卻大談自己「不想拿台胞證」，而19日竟然還有媒體報導「蔡習會」不是空談，總統府還語帶保留地說「沒有評論」。難道真的「無知就是力量」？「裝睡的人叫不醒」？

「蝶戀花」的政治效應全面爆發！民怨沸騰，但交通部長賀陳旦的官位卻屹立不搖，反倒是公路總局長陳彥伯與觀光局長周永暉雙雙「被請辭」要下台負責。問題是，去年大陸遼寧團火燒車事件，賀陳旦就被點名負責，當時就是由公路總局局長趙興華，與觀光局長謝謂君自請處分，「棄車保帥」。如今陳彥伯與周永暉接任至今還不到半年，竟然又為了要保賀陳旦的官位而遭到「斷尾」。

明明在火燒車事件後，賀陳旦就聲稱要「全面體檢全台1.7萬輛遊覽車」，要「建立遊覽車動態監控系統」都沒做到，現在到底憑什麼不下台？這「官癌」簡直病入膏肓。蔡總統與行政院長林全，難道真的完全不在乎百姓的怒火，非要力保賀陳旦？

另一個在「蝶戀花」民怨火上加油的不是別人，正是勞動部的「皇親部長」林美珠！上週她在接受國民黨立委王育敏質詢時，回應司機把車開到深山，等待客人的時間算不算工時的問題，林美珠竟然主張：「如果他把車門關起來，可以去散散步、做做操，也算休息」。此話一出，輿論嘩然，逼得隔天勞動部趕緊發出聲明「打臉」自己部長，澄清「駕駛在景點等待遊客遊憩時段，只要有旅客留在車上、或駕駛仍要待命，仍屬工時」。

此外，針對工商團體轉述，蔡總統已經指示將調整「一例一休」，林美珠也不知情！還沒解決任何問題的林美珠，反倒成了內閣問題製造機，一個「萬年」賀陳旦；一個「天兵」林美珠，新政府真的沒人才了嗎？

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(中時電子報)