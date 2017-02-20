不滿鄰居講閒話持鋸傷人 殺人未遂起訴

我要評比

旗津孫姓水電工認為孫姓女鄰居講閒話，去年11月傍晚喝酒後，趁女方晾衣服時，拿鋸刀砍殺對方，造成孫婦頭、手、背部多處撕裂傷，孫婦躲進隔壁家逃命，送醫保住性命，高雄地檢署依殺人未遂起訴孫男。

(中時)