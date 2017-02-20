南開科大手沖咖啡研習營 吸引高中職近百位師生

▲南開科大「手沖咖啡暨創意甜品研習」有中區高中職近百位師生熱烈參與。（楊樹煌攝）

▲南開手沖咖啡暨創意甜品研習營學員手作的創意甜品。（楊樹煌攝）

南開科技大學與莫凡彼餐飲集團合作，共同舉辦的高中職手沖咖啡暨創意甜品研習營，此次在南開科大耗資400萬建置的咖啡調飲教室舉行，吸引中區各高中職近百名師生熱烈參與，不但對校方大手筆的教學設備大開眼界，並對研習課程留下深刻的印象。

此次手沖咖啡暨創意甜品研習，參與的學校包括暨大附中、水里商工、仁愛高農、明台高中、明道中學、葳格中學及三義高中等各高中職的師生；研習營特邀莫凡彼餐飲集團總經理方立寰及旗下莫凡彼咖啡館台中金典店店長小Q，帶領學生們親手嘗試手沖咖啡及創意甜品的製作，期藉由實務操作，讓學生產生興趣，並及早探索職場。

暨大附中教學組長許麗娟老師表示，該校即將成立觀光學程，正苦無合適的師資及教學方向的調整，此次參與研習，如獲至寶，從教學設備、課程安排到業界資源結合，都非常適合他們，因此也當下邀請休閒系的老師到暨大附中授課，讓學生可享受到更多、更新的觀念及技能養成。

南開科大休閒管理系主任徐昌俊博士表示，透過研習營，將大學的教學資源與高中職端分享，攜手共同提升教學品質，並有機會讓休閒教育從高中職開始，一貫延續到大學，甚至就業端的職場，將可達學有所用的教學目標。

(中時)