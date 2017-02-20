運雞車偷載15隻土雞 彰化查獲押回
一輛載運15隻紅羽土雞的貨車昨天遭警察攔下，彰化縣動物防疫所押車回原禽場，管制移動、採樣送檢，載雞車主依法裁處。
防堵禽流感疫情，行政院農業委員會日前宣布，全國家禽禁宰、禁運7天，各縣市防檢機關、警察局配合加強攔檢，彰化縣動物防疫所昨天晚間接獲彰化縣警察局鹿港分局鹿港派出所通報，在彰濱工業區攔查一輛運雞車，防疫所派員將運雞車押回來源禽場。
彰化縣動物防疫所今天表示，貨車載運15隻紅羽土雞，警方攔查並通報防疫所，防疫人員到場將運雞車押回來源地，發現禽場飼養15隻紅羽土雞、10隻黑羽土雞、20隻肉鴨，依規定進行移動管制及採樣送檢，運雞車主則依違反動物傳染病防治條例裁處。
動物防疫所指出，飼養家禽業者17日凌晨0時到24日凌晨0時，務必依行政院農業委員會「禁止輸送家禽及停止搬運家禽屠體措施」，落實相關規定，違者依動物傳染病防治條例，可處新台幣5萬元到100萬元罰鍰。
動物防疫所表示，也請養禽業者加強防疫，若病毒入侵，將危害產業及公共衛生；若發現家禽出現顏面腫脹、眼鼻出血、落翅、脛骨部位充血（紅腳）、扭頸、不明原因大量死亡情形，立即通報鄉鎮市公所或彰化縣動物防疫所（04-7620-774），防範禽流感擴散。1060220
(中央社)
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