木棒聯賽》台灣春季甲子園！ 高中12強嘉義爭霸

高中木棒聯賽12強，22日嘉義開打。（葉姵妤攝）

105學年度高中硬式木棒組聯賽，今天(20日)進行12強抽籤儀式，打完前3階段沒輸過的平鎮高中、高苑工商、鶯歌工商，以及強敵穀保家商則列為種子隊，直接挺進8強，各隊將在22日起的第4階段賽事中展開單淘汰制的廝殺，爭取冠軍榮耀。

今年木棒聯賽共43隊參賽，自2月6日起展開交手，進行完前3階段後，共12隊挺進第4階段決賽。除了去年奪下隊史首冠的北科附工(前桃園農工)，今年提前在16強遭淘汰，其他去年8強隊伍都在今年12強名單中。

經過3階段的激烈交手，平鎮高中、高苑工商、鶯歌工商至今維持不敗，再加上取得分組第1的穀保家商，4隊都列種子，24日起直接進行8強賽。

高中聯賽自93學年度起將「木棒組」獨立起，僅6校曾稱霸此賽事，穀保拿過4次冠軍，高苑3度封王，南英2度奪冠，西苑高中、台中高農(現名興大附農)各擁1冠。

平鎮雖是國內青棒常勝軍，但還在尋求木棒聯賽首冠，至於去年在黑豹旗殺進4強的鶯歌工商，過去在木棒組最佳成績為12強，今年以全勝之姿晉級8強，再寫隊史紀錄，也成為今年爭冠熱門之一。

高中木棒聯賽12強籤表。（學生棒聯提供）

12強決賽將於22日起在嘉義市立棒球場開打，27日晚間6點進行冠軍爭霸，觀眾除了可透過智林體育檯網路轉播收看，愛爾達電視台將自4強起提供轉播，季軍戰及冠軍戰也將在緯來電視網進行現場直播。

(中時電子報)