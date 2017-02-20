美容工作室女老闆 兼營媒介性交易被逮

5旬楊姓女子原是三溫暖附設美容工作室老闆，生意不好竟加料兼營媒介性交易，還以應徵美容師為幌子招募應召女。警方日前查獲，楊女坦承犯行，還說，生意好時，還要找兼差女子來支援，比做美容輕鬆多了。

第一警分局繼中所接獲報案，某棟三溫暖大樓出入複雜十分可疑，經深入調查發現店家疑有媒介性交易，日前動員查緝，查獲楊女媒介男客從事性交易，並追出記帳機、電梯感應扣等證物。

警方調查，楊女原本是三溫暖附設美容工作室負責人，因生意不好，去年底開始兼營媒介色情交易，為了要多賺錢，她索性以應徵美容師為幌子，招募應召女子自營，楊女傳授旗下女子美容技巧，因服務不錯而吸引男客慕名而來。

楊女指稱，有時生意好，還要向外找兼差女子來支援，她隨機在店內拉客媒介性交易，比作美容輕鬆多了。警方訊後，將楊女、店經理及會計依妨害風化罪嫌送辦移送偵辦，另3名應召女子及3名男客則依社會秩序維護法裁處。

(中時)