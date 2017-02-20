美容工作室女老闆 兼營媒介性交易被逮
5旬楊姓女子原是三溫暖附設美容工作室老闆，生意不好竟加料兼營媒介性交易，還以應徵美容師為幌子招募應召女。警方日前查獲，楊女坦承犯行，還說，生意好時，還要找兼差女子來支援，比做美容輕鬆多了。
第一警分局繼中所接獲報案，某棟三溫暖大樓出入複雜十分可疑，經深入調查發現店家疑有媒介性交易，日前動員查緝，查獲楊女媒介男客從事性交易，並追出記帳機、電梯感應扣等證物。
警方調查，楊女原本是三溫暖附設美容工作室負責人，因生意不好，去年底開始兼營媒介色情交易，為了要多賺錢，她索性以應徵美容師為幌子，招募應召女子自營，楊女傳授旗下女子美容技巧，因服務不錯而吸引男客慕名而來。
楊女指稱，有時生意好，還要向外找兼差女子來支援，她隨機在店內拉客媒介性交易，比作美容輕鬆多了。警方訊後，將楊女、店經理及會計依妨害風化罪嫌送辦移送偵辦，另3名應召女子及3名男客則依社會秩序維護法裁處。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。