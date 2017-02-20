自傳電影出賣爹娘還不夠 布蘭妮全裸擠深溝拚宣傳

昨布蘭妮突破尺度曬上空裸照，被聯想是在為自傳電影拚宣傳，此片中還接露天后不滿事業及人生都被父母完全掌控。(取材自布蘭妮IG)

今年35歲的西洋唱跳天后布蘭妮(Britney Spears)，雖已不是當年的「小甜甜」，但狀態非但沒退步，反倒越來越強大，尤其成為拉斯維加斯駐點巨星的一員後，事業運整個大翻紅，而在人生攀上高峰之際，她的自傳電影《Britney Ever After》應運而生，平常就常分享美照的她，近來更貼出超尺度的全裸照，無疑又為自傳電影做了一次大宣傳。

昨布蘭妮在IG分享了一張辣照，這次堪稱突破以往尺度，只見天后上半身全裸入鏡，身上僅著華麗的項鍊，豐滿雙峰輕鬆用雙臂一夾，露出長長事業線，被粉絲笑稱是在推自傳電影《Britney Ever After》一把。

據《E！Online》報導，這部自傳扒進天后的人生最深處秘密，除了曝光她與大賈私下炒架的片段外，還包含了大爆當年清純的她在與大賈斯汀交往前，曾與一位名叫Reg Jones的男子交往，然男方卻被布蘭妮媽「處理」，被命令只能做「地下情人」，而布蘭妮也在鏡頭前首度自爆，當年雖然人前風光，其實私下她對事業完全沒有自主權，人生都被父母操控在掌心中，讓她相當埋怨。

(中時電子報)