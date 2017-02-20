3月起台東酒駕累犯 將安排參訪植物人照護
酒駕雖施以重罰，但是事故依舊頻傳，交通部已公告「道路交通安全講習辦法」修正草案，未來酒駕累犯上課時數將從1天（6小時）增加為2天（12小時），台東監理站還與創世基金會合作，安排酒駕累犯參訪植物人照護，藉由「震撼教育」達到嚇阻效果，預計3月起跑。
根據監理站資料，台東地區去年參加「酒駕專班」人數達1666人，占全部講習人數的7成以上，數字驚人。
台東監理站表示，3月起將與創世基金會合作，規畫酒駕講習專班、戶外教學，除室內課程外，將安排講習民眾實地參訪「植物人安養機構」，在家屬同意下，由基金會人員分享因酒駕事故成為植物人，造成家庭變調的故事，以達嚇阻效果。
酒駕再犯率高、累犯多，據監理站了解，酒駕者遭警方取締後不怕罰錢，反而最擔心要到監理站上課，因為必須配合開課時間，而且無法請假或缺席。
★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。