3月起台東酒駕累犯 將安排參訪植物人照護

我要評比

酒駕雖施以重罰，但是事故依舊頻傳，交通部已公告「道路交通安全講習辦法」修正草案，未來酒駕累犯上課時數將從1天（6小時）增加為2天（12小時），台東監理站還與創世基金會合作，安排酒駕累犯參訪植物人照護，藉由「震撼教育」達到嚇阻效果，預計3月起跑。

根據監理站資料，台東地區去年參加「酒駕專班」人數達1666人，占全部講習人數的7成以上，數字驚人。

台東監理站表示，3月起將與創世基金會合作，規畫酒駕講習專班、戶外教學，除室內課程外，將安排講習民眾實地參訪「植物人安養機構」，在家屬同意下，由基金會人員分享因酒駕事故成為植物人，造成家庭變調的故事，以達嚇阻效果。

酒駕再犯率高、累犯多，據監理站了解，酒駕者遭警方取締後不怕罰錢，反而最擔心要到監理站上課，因為必須配合開課時間，而且無法請假或缺席。

★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！

(中時)