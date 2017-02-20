台南市消防局救難犬 20日首亮相

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凱西（右）與坎那（左）兩隻救難犬皆兩歲多，是台南市唯一兩隻在維冠災後首次官方訓練培養的大樓救難犬。（程炳璋攝）

消防局第六大隊20日在安南國中舉辦「消防趣遊玩」，學生嘗試大樓緩降機體驗。（程炳璋攝）

安南國中學生對台南官方培養的救難犬感到好奇。（程炳璋攝）

台南市去年小年夜經歷維冠大樓倒塌事件，發覺全市竟無半隻城市救難犬，去年6月起著手訓練兩隻拉布拉多犬「凱西」與「坎那」，經過半年，兩隻訓練犬在台南市消防局第六大隊20日舉辦的消防節防災活動中首度公開亮相，牠們只待通過下月舉辦的國際認證考試，未來就是救命利器。

去年維冠大樓救災中出現的「卡拉」，是民間機構支援的救難犬，台南市消防局發覺需要培養官方救難犬，在維冠事件過後開始找來兩隻拉布拉多犬，交由第六大隊特搜分隊隊員近行訓練。

市消防局六大隊特搜隊員半年多來與凱西、坎那培養深厚感情，經過專業訓練，救難犬可以嗅出「活人」氣味，兩隻狗皆為2歲半，下月將進行國際搜救犬認證考試，分為初級、中級與高級，中級以上資格才允許在災難中出勤。

第六大隊20日趁著消防節前夕的防災活動，首次讓兩隻培訓的救難犬亮相，宣告台南市消防特搜隊將增添救命利器，以備不時之需。

台南市消防局第六大隊20日在安南國中設立8個闖關遊戲，包括消防神射手、緩降機體驗、消防Q&A、停躺滾體驗、心肺復甦術教導、消防著裝加套救生圈、消防基本繩結、現場並展示消防重型機車與器材。學生們對兩隻身懷救命絕技的救難犬相當好奇，不時向搜救隊員提問。

(中時)