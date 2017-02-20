港女弄丟「1314」浪漫婚戒 瑞芳眼尖警助尋回
代表一生一世的鑽戒竟然掉在馬路上，被新北警瑞芳警分局的員警給拾獲，一開始看到地面有閃爍金屬物體，起初以為是鑰匙圈的吊環，撿起一看竟是一枚鑽戒！
警方表示，警員廖子晴昨日下午在九份汽車路18號前擔任交通疏導勤務時，發現地上怎麼有一個閃亮的物體，撿起來一看發現居然是一顆鑽戒，廖子晴立刻詢問附近店家，有沒有人來找尋過戒指，店家表示均未有人說遺失鑽戒，於是廖員告知附近店家，如有人詢問是否撿到戒指，請民眾前往派出所認領，廖子晴並立即將鑽戒拍照上傳分局通訊群組，請轄區協助留意有無民眾遺失鑽戒。
廖子晴在騎車沿途尋找失主時，被一對男女攔下來說掉了很重要的鑽戒，不知道警察有沒有看到，員警隨即反問有無戒指特徵及款式？李小姐遂拿出相機中戴婚戒照片告知員警款式，並且說明戒指環內有J♡A 1314的字樣，與員警發現戒指特徵完全吻合，遂帶兩人返回派出所依照程序發還鑽戒。
失主李小姐說，這顆0.5克拉的鑽戒，是今年一月底與男友在一起第1314天時的求婚鑽戒，意義十分重大，他們打算在今年完婚，所以特別來台灣拍攝婚紗，沒想到在九份把鑽戒給搞丟，自己沿路邊哭邊在九份老街內找了好幾趟都沒有結果，當下腦帶一片空白完全沒有辦法好好思考，正當要放棄的時候，看見員警騎車經過，抱持希望攔下詢問，員警告知有撿到婚戒的時候，心情有如從地獄回到了天堂，直呼「你真的是我的恩人，我該怎麼感謝你才好，真的好謝謝你！」
廖子晴表示，撿到鑽戒時就猜想失主一定非常痛心，因為遺失的不僅僅是戒指，更是一個男人對女人的愛與承諾，基於同理心，無論如何都想找到丟失戒指的人，當聽完李小姐描述這枚戒指背後的意義，直讓廖員覺得再辛苦都值得！也叮囑李小姐要好好保管戒指，祝福兩人幸福美滿。
(中時)
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