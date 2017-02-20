高雄市政府與民間企業攜手參展推「智慧高雄」
高雄市政府與一卡通、高捷、其昜電動車等民間企業攜手參加「2017智慧城市展」，設置「Open City 智慧高雄」高雄館，展現市府建設智慧城市的成果與決心，也象徵著城市命運翻轉中，工業城市不再是高雄唯一的代名詞。
由台北市電腦公會在南港展覽館舉辦的展覽，高市府首度參加其中的「智慧城市創新應用獎」競賽，以「4G智慧交通好行服務合作計畫」及「高屏區域交控整合計劃」兩成果獲獎，將於大會開幕典禮接受頒獎，成果亦將於場館展示。
研考會主委劉進興表示，在市長陳菊帶領下，高雄朝著綠能、生態、科技、人文、開放的方向邁進，並努力與世界接軌。
高雄近年來建設智慧城市的成果涵括智慧環保、智慧觀光、智慧交通、智慧治理、智慧農業、智慧救護、智慧文創、智慧生活、智慧醫療、智慧教育、智慧產業、智慧環境等12大類80餘項。
劉進興表示，未來並將朝Open API理念精進，建置開放城市資料平台，方便民間及社群資料之取得及加值運用，公私協力共同推動更多智慧化創新應用服務，讓高雄成為實至名歸的智慧城市。
2月21日至2月24日的展覽期間，高雄市更將聯合南部五縣市(嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣)共同舉辦一場論壇活動，就智慧城市建設與跨區合作等議題交換心得，會中並將共同簽署合作備忘錄，聯合南台灣之環境資源、人文創意及政府治理，擴大智慧城市實證之場域；該場次並開放給觀展的國外城市嘉賓、國內企業廠家、政府機關及民眾等報名參加。
(中時)
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