有無形力量勸戒　竊車賊落網鬆口氣

陳姓竊嫌連續兩天犯下多件汽機車和及住宅竊案，落網供稱竊車時常聽到無形力量勸他向善。（黎薇翻攝）

苗栗縣竹南警分局大同派出所員警昨晚巡邏至轄區一處停車場時，發現陳姓男子正試圖竊取一輛自小貨車，警方上前逮人，並在陳男身上查1.74公克安非他命，陳嫌坦承連續兩天犯下多起竊案，行竊過程還聽到無形力量勸戒他「不要再偷了！」果真就遭警方當場逮捕。

竹南警分局大同派出所所長徐國明與副所長陳世文，昨晚在竹南科學園區一處停車場發現陳姓男子正在竊取一部自小貨車，支援警力當場後隨即上前將陳男制伏，從他身上查獲安非他命1.74公克。

陳嫌坦承在18、19日連續偷竊1部自小客車、2部自小貨車、2部重機車代步，另涉及1起住宅竊盜案，當他向警方供出犯行後，有種如釋重負感覺。

陳嫌向警方說，19日晚間竊取自小貨車後，開到一半突然沒油，下車準備自行加油時，卻聽到有名女子對他說「不要再做壞事了」，他回頭卻沒看到人影，嚇得他棄車逃跑。

後來在停車場偷竊自小貨車時，又聽到有老先生跟他說「人在做天在看」，抬起頭來卻沒看到人，後來就被警方當場查獲，不禁鬆了一口氣。全案依違反毒品危害防制條例及竊盜罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。

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(中時)