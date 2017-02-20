閒置3年 竹市南寮浮覆地親子公園動工

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「新竹市頭前溪觀光休憩園區工程」20日舉行動土典禮，未來將規劃多項球類運動場、自行車道等設施，打造成為親子運動公園。中央社記者魯鋼駿攝 106年2月20日

「新竹市頭前溪觀光休憩園區工程」今天舉行動土典禮，未來將規劃多項球類運動場、自行車道等設施，打造親子運動公園。

新竹市政府工務處表示，南寮浮覆地基地面積約6萬8000平方公尺，已閒置3年，依據土地使用分區，該基地屬體育場用地，市府積極向交通部觀光局、教育部體育署爭取補助，將浮覆地打造為新竹漁人碼頭整體計畫之一的親子運動公園。

第一期工程內容包含景觀綠化、整地排水、公廁及照明等，預計今年底完工。第二期工程預計向教育部體育署爭取補助，將建置汽車停車場、足球場、槌球場、籃球場、跨榮濱路自行車鋼橋等設施，預計於107年啟用。

「南寮漁港，正一步步蛻變」新竹市長林智堅表示，頭前溪浮覆地在台68線榮濱段通車後，成為民眾來到南寮地區重要的入口，未來計畫於浮覆地親子公園設置足球場、槌球場、籃球場及自行車道等設施，成為民眾運動好所在。

林智堅也說，市府過去兩年已在南寮地區投入許多經費，進行國際風箏賽場一期、二期及漁港疏浚等工程，「南寮大道」工程也預計於4月動工，「新竹漁人碼頭計畫」將再向中央爭取經費，盼讓「新竹漁人碼頭」成為繼淡水漁人碼頭後，北台灣最具亮點與魅力的觀光漁港。1060220

(中央社)