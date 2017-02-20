北韓5頁措詞強烈聲明 不信任大馬調查

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北韓駐馬來西亞大使姜哲今天召開記者會表示，日前在大馬逝世的朝鮮男子名為金處，使用的是外交護照，大使館不曾承認死者有另一個身份，北韓無法信任大馬警方的調查。

姜哲堅稱，遇刺身亡的人不是北韓領導人金正恩同父異母哥哥金正男。

馬來西亞外交部今天召喚姜哲（Kang Chol，譯音），要求解釋為何指控大馬在調查金正男命案上與「敵對勢力」串通。大馬同時也召回駐平壤大使。

姜哲今天下午3時左右在北韓駐大馬使館外宣讀長達5頁聲明，並以強烈措辭聲明北韓立場。

姜哲要求北韓和大馬警方進行聯合調查，馬來西亞中國報引述姜哲的話說，如果大馬同意，北韓會派出律師團和大馬警方聯合調查。他們現階段不相信警方調查，即便獲得有關結果，也只會增加猜疑，可能有人在背後隱藏調查工作。

根據報導，姜哲指出，北韓從未告訴大馬金處（Kim Chol，譯音）就是金正男（Kim Jong Nam），但死者的確持有外交護照。

馬來西亞星洲網報導，姜哲稱大馬警方當初告訴大使館，有1名北韓人「金處」在馬來西亞死亡，迄今沒有任何証據顯示是遭到殺害，因此質疑有關當局為何不讓北韓領取屍體。

報導說，全案發生迄今已過了7天，大馬警方要求提供家人的DNA才能核對身分，但這僅發生在當屍體被燒毀或無法辨識，才需要這些程序。

姜哲並說，大馬的便衣警察突襲北韓人住家，並在沒有証據及逮捕令下即逕行逮捕，還用手槍指向家人進行威嚇，已嚴重侵犯人權，這種行徑也只會在美國黑幫電影中出現。

金正男13日上午在吉隆坡第2國際機場準備登機前遇刺身亡，大馬警方昨天首度召開記者會，公布初步調查結果。1060220

(中央社)