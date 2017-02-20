新北架構智慧城市 市民：先補齊監視器

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新北市府擬建構智慧城市，但許多社區監視器故障、損壞，「科技智慧防衛城」出現漏洞。人口密集的永和區民反映，發生治安問題，民眾報案後，無法繼續偵辦，只能自認倒楣。

永和區永元里民今天反映，升格為新北市後，原有的社區監視器，卻隨即遠離巷弄遭拆除。區居民詢問，里長回覆說，會再重新裝監視器，但苦等6年，找不回被拆的監視器。

另有永和區中正路428巷30弄居民表示，社區監視器早已壞了，幾年來，里內發生大小的治安與消防公安事件，報案都沒用。居民表示，「昨天車子無辜被毀損，警察無法查案，因沒監視器就無證據，居民常只能自認倒楣。」

陳姓民眾反映，里長宣稱內有10多支的監視器損壞，維修費用龐大不符效益。報廢後，由接手的新北市警局重新規劃裝設，但不知申請裝監視器需要什麼條件，才符合警察局的標準？

市府民政局今天受訪表示，社區的監視錄影設備，早就移交給市警局，由永和警分局針對治安犯罪熱點，重新規劃考量。

區民則透露，有許多毒癮者、販毒者、甚至治安疑慮人口，都住在社區內，「居民都知道，唯有警察不知道，該符合裝設監視器的條件了吧？」

市警局表示，許多治安事件或為民服務，甚至刑案都要靠監視器協助辦案。民眾找回遺失的皮包、申請車禍監視器影片，都是靠「整合全市監錄系統」，以建構新北科技智慧防衛城。

市政府今天與13國外賓，及17個智慧城市產業公協會，宣佈成立「新北市智慧城市產業聯盟」，希望完善智慧城市產業鏈外，透過智慧科技帶給市民便利的生活，解決老齡照護、監視系統等城市的難題。

新北市電腦商業同業公會理事長金際遠受訪表示，智慧城市的防盜、防火等治安管理，透過物聯網、雲端與監視器結合，都可以去做，只是看政府的政策要如何與產業結合。

市警局說，民國100年起就於轄內聯外道路、橋樑、重要路口及治安交通熱點，建置數位式遠端監錄系統，及成立數位式監控中心，逐步汰換舊有監錄系統。

警局說，推動社區建構網路型路口監錄系統，發可以揮整體路口監控功能，協助管理治安死角的安全，彌補警力不足，除預防犯罪並蒐集犯罪跡證，提升破案率，市警局網站有裝設監視器的地點資訊，若有不足，市民可以向當地警分局反應。1060220

(中央社)