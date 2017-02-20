苗栗開個唱 許富凱：別跟我搶麥克風
苗栗縣苗北藝文中心3月將與台語歌壇小天王許富凱合作舉辦演唱會，許富凱透露平日在KTV唱歌習慣「把持」麥克風，這次演出也要求「不要有人跟我搶」，準備獨撐大局唱個夠。
苗北藝文中心民國106年春季藝文系列「樂動苗北」，預定3月18日晚間7時30分舉辦「讓歌延續─許富凱演唱會」，首度邀請台語歌壇小天王許富凱獨挑大梁，演唱22首精選曲目，演出內容高規格不僅搭配9名專屬樂手，還出動百萬麥克風，讓他直呼可以一次唱個夠，觀眾更能聽得過癮。
苗北藝文中心總監吳博滿指出，過去都以結合多位藝人歌手舉辦「拼盤式」演唱會，每位歌手平均唱4首歌就離開趕場；此次首度嘗試以「個人演唱」為號召，讓演唱會能更具主題性及完整性。
號稱台語小天王的許富凱，詮釋華語歌曲實力同樣精湛，今天出席宣傳記者會，一連演唱「我是一片雲」、「楓葉情」等膾炙人口經典組曲，縣長徐耀昌、縣議員鍾東錦等人聽得如癡如醉，徐耀昌忍不住盛讚許富凱，「年紀雖輕，唱起老歌韻味十足」。
許富凱透露，平常愛唱KTV也喜歡「把持」麥克風，得知此次合作機會，馬上主動要求「可不可以不要有人跟我搶麥克風」，希望準備精選曲目，為喜愛他的歌迷好好演唱，並堅持「要做就做到最好」，處女座性格展露無遺。
苗北藝文中心表示，演唱會採售票入場，票價從新台幣400元至1800元不等，目前千元以上票券幾乎銷售一空，十分搶手，有興趣的民眾購票動作要快，購票訊息可上苗北藝文中心網站或兩廳院售票系統查詢。1060220
(中央社)
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