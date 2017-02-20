二二八4天連假 國道實施夜間免費、單一費率

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2017年228連假每日增加開放路肩路段與時段彙整表。（高公局提供）

2017年228連假國道交通疏導措施一覽表。（高公局提供）

二二八4天連假將來臨，國道實施夜間免費、單一費率。高公局表示，連續假期間，國道部分路段於尖峰時段之交通量遠大於可服務通過容量，故發生壅塞在所難免。用路人如要開車出門，請務必做好車況檢查及蒐集瞭解各項交通疏導措施，配合地圖妥善規劃行程。

高公局建議，出門前先下載「高速公路1968」App或上高公局即時路況資訊網站查詢路況，行駛途中可透過廣播、路上電子資訊看板、請同車親友使用「高速公路1968」App或撥打「1968」客服專線，掌握即時路況，彈性調整行車路線，避開壅塞路段。

高公局提醒，切勿疲勞駕駛並多遵循國道分流原則：「南北長途走國3、短途不要上國道、替代道路不用等、請搭乘公共運輸」，以利整體行車順暢。

2017年228連假為期4天，高速公路局規劃交通疏導措施如下：

一、收費措施(106年2月25日至28日)：

(一)單一費率：國道收費採單一費率，即無每日20公里優惠里程及長途折扣，各車種不論行駛長度，收費單價均為每公里：小型車0.9元、大型車1.12元、聯結車1.35元。

(二)路段差別收費：國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率8折收費。

(三)深夜暫停收費：前一日深夜23時至當日凌晨6時國道全線雙向暫停收費。

二、國5入口高乘載管制：

(一)南下方向：第1、2天(106年2月25日、26日)7-12時，國5南港系統、石碇、坪林，各交流道之南下入口匝道。

(二)北上方向：第2、3、4天(106年2月26日、27日、28日)15-20時，國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城，各交流道之北上入口匝道。

三、入口匝道封閉：

(一) 106年2月25日，0-18時封閉國1平鎮系統之南下入口匝道。

(二) 106年2月27日，0-24時封閉國1埔鹽系統及國3竹南之北上入口匝道。

四、 開放路肩：現有開放路肩措施照常實施外，106年2月25日至28日，每日增加開放路肩路段與時段供小型車行駛如附表2。

五、入口匝道儀控：視高速公路主線交通狀況，採取嚴格之入口匝道儀控管制。

六、國5機動實施大客車通行路肩及主線儀控：連假期間國5北上機動實施宜蘭-頭城路段開放大客車通行路肩及主線儀控措施(紅綠燈管制)。

(中時)