塑膠袋遮擋車牌行竊 賊仍被警方查獲
狡猾慣竊騎機車行竊，用塑膠袋遮車牌、戴安全帽口罩，自以為天衣無縫，警方鍥而不捨，抽絲剝繭，仍把他揪出歸案，依竊盜罪嫌移送法辦。
有多次竊盜及毒品前科的38歲陳姓男子，在高雄市苓雅區林泉街連續犯下2起竊盜案，用機車做為代步工具，為逃避查緝，用塑膠袋遮住車牌外，還戴上口罩安全帽讓人無法辨識。
凱旋路派出所員警調閱監錄畫面，研判2案都屬同一人所為，但無法辨識車牌及身分。警方並未因而放棄，分析犯罪特徵，找出他都是每天凌晨3、4點侵入商家行竊及離去的方向。
於是以犯案地點為同心圓，逐步擴大調閱監錄畫面半徑。鍥而不捨的努力，找出嫌犯案的逃逸路線，再繼續擴大追逐，終於確定是有竊盜、毒品前科的陳姓男子。
警方請搜索到他住處搜索，起出失竊贓物，雖然人贓俱獲，但陳嫌仍矢口否認犯案，員警在屋內又搜出毒品海洛因，將他依竊盜罪及毒品危害防制條例移送法辦。
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(中時)
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