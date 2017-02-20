遇警攔查棄車拔腿跑 退休警與警員聯手逮通緝犯

我要評比

警員與退休員警（戴安全帽）攜手合作，壓制逮捕想逃跑的通緝犯。（李義翻攝）

身揹毒品、恐嚇取財兩條通緝案的吳姓男子，在街頭遇警方攔查，心虛棄車拔腿就跑，吳嫌賊星該敗，不但員警緊追不捨，又遇上退休王姓警員也加入追捕，警匪追逐變成警校前後期校友攜手打擊罪犯，當場將他壓制逮捕。

高雄市苓雅警分局凱旋所警員吳俊生、陳赫騏騎機車巡邏時，遇吳嫌與另名男子共乘機車，2人見警時眼神飄忽，立即要求停車受檢，吳嫌假裝配合，佯裝要掏證件卻拔腿狂奔。

警員立即緊追，吳嫌還試圖推倒路邊機車阻止追捕，就在此時，路過的王姓民眾也加入圍捕，迅速把他壓制在地逮捕。

警方想表揚這位熱心民眾，他卻謙辭，原來是退休員警，看到學弟奮勇捉賊，骨子裡職業本能立即沸騰，於是出手助學弟一臂之力。

落網的吳嫌大呼倒楣，供稱因恐嚇取財105年高雄地檢通緝，毒品案106年高雄地院通緝，過去曾有數次遇警盤查逃逸成功經驗，不料這回碰上熱血退休員警與警方合作，讓他踢到鐵板被捕。

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(中時)