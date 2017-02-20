12瓶茅台 傅崐萁促成女足登陸
中華女足國腳余秀菁、王湘惠「破冰」登陸，加盟北控鳳凰俱樂部。中華足協副理事長龔元高20日設宴感謝促成此事的人士，扮演關鍵角色的花蓮縣長傅崐萁鼓勵兩位花蓮女將好好表現，還笑著說：「妳們去踢球這件事，用了我12瓶茅台！」
余秀菁、王湘惠在兩岸人士的通力合作下，完成台灣女將登陸踢球的創舉。最開始是龔元高拜託好友厚樸公司董事長方風雷接洽北控，敲定兩人去年底前往測試。接著龔再透過前海基會秘書長許惠祐，請傅崐萁拜託大陸海協會會長陳德銘關照北控高層，才敲定此事。
「這件事算是方董先牽線，然後傅縣長再臨門一腳，『有始有終』的成果！」龔元高笑著說。
適逢方風雷人在台灣，龔元高20日請來許惠祐、傅崐萁，讓余、王可以好好感謝這些促成其旅外夢想的「貴人」。傅崐萁也透露箇中關鍵，原來北控集團主席暨董事長王東，就是他的老朋友，北控去年還捐了11台救護車給花蓮縣政府。
「當時老師一通電話來拜託（許惠祐為傅在淡江大學的兩岸關係教授），我就跟王東聯絡，人要不要5分鐘給我答案，」傅崐萁笑著說，王東跟他保證兩位台灣女將一定簽，後來事情果然圓滿敲定，傅上周也在花蓮家中設宴感謝王東等北控高層，「平常應酬都喝威士忌，這次我拿出壓箱的茅台，12瓶很傷本呢！」
花蓮近年來已成為台灣女足的搖籃，花蓮台開女足隊也在木蘭聯賽完成3連霸。傅崐萁出手不只因為恩師的拜託，也是替自家花蓮女兒尋求好的出路。他也鼓勵余秀菁、王湘惠說：「一定要好好努力，主動跟教練交流，跟上人家的強度！」
余秀菁、王湘惠原本月底要先與中華女足出征克羅埃西亞踢邀請賽，後來改弦易轍，3月3日直接從台灣飛北京報到。傅崐萁20日也代表致贈飛北京機票與零用金，期勉兩人替台灣及花蓮女足踢出旅外新頁。
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(中時電子報)
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