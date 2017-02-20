新竹縣傳H5N6 竹市加強消毒防範
日前新竹縣湖口鄉郊區，爆發雞隻棄屍事件，經確認為H5N6家禽流行性感冒病毒，為防範疫情傳入新竹市，動物保護及防疫所已到養禽戶發放消毒水，要求加強警覺，落實各項生物安全防疫措施，並派員及消毒車，進行轄內18場畜養場周邊道路消毒。
今年起至今6縣市共28養禽場發生禽流感疫情，分別是新竹縣、雲林縣、台南市、花蓮縣、嘉義縣及宜蘭縣，動物保護及防疫所呼籲，民眾避免接觸及餵食野鳥或鴿子，如發現任何傷病或死亡禽類，立即通知動保所處理，確實防範疾病入侵及傳播。
動物保護及防疫所指出，家禽畜養戶目前有18場共約63000隻家禽，分布香山區10場、北區2場及東區6場，其中雞場15場56800隻，火雞場1場3000隻，蛋鴨場2場3200隻，已增派消毒車進行18場畜牧場每周2次周邊道路消毒。
所長楊礎遠說，避免禽流感傳入新竹市，已完成養禽場訪視，確認家禽皆健康，並針對畜牧場發放消毒水，要求各畜牧場加強消毒、請各畜牧場每日自主健康管理，瞭解場內禽隻狀況，如有異常立即通報24小時專線：03-5234853。另外提醒民眾，若發現任何私自屠宰活禽販售的行為，請向動保所檢舉，維護大眾安全。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。