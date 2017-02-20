新竹縣傳H5N6　竹市加強消毒防範

為防範H5N6疫情擴散，新竹市政府動物保護及防疫所，已加強進行家禽場消毒。（郭芝函攝）

為防範H5N6疫情擴散，新竹市政府動物保護及防疫所，已針對轄內18場家禽戶發放消毒水，並派員及消毒車，加強該周邊道路消毒。（郭芝函攝）

日前新竹縣湖口鄉郊區，爆發雞隻棄屍事件，經確認為H5N6家禽流行性感冒病毒，為防範疫情傳入新竹市，動物保護及防疫所已到養禽戶發放消毒水，要求加強警覺，落實各項生物安全防疫措施，並派員及消毒車，進行轄內18場畜養場周邊道路消毒。

今年起至今6縣市共28養禽場發生禽流感疫情，分別是新竹縣、雲林縣、台南市、花蓮縣、嘉義縣及宜蘭縣，動物保護及防疫所呼籲，民眾避免接觸及餵食野鳥或鴿子，如發現任何傷病或死亡禽類，立即通知動保所處理，確實防範疾病入侵及傳播。

動物保護及防疫所指出，家禽畜養戶目前有18場共約63000隻家禽，分布香山區10場、北區2場及東區6場，其中雞場15場56800隻，火雞場1場3000隻，蛋鴨場2場3200隻，已增派消毒車進行18場畜牧場每周2次周邊道路消毒。

所長楊礎遠說，避免禽流感傳入新竹市，已完成養禽場訪視，確認家禽皆健康，並針對畜牧場發放消毒水，要求各畜牧場加強消毒、請各畜牧場每日自主健康管理，瞭解場內禽隻狀況，如有異常立即通報24小時專線：03-5234853。另外提醒民眾，若發現任何私自屠宰活禽販售的行為，請向動保所檢舉，維護大眾安全。

(中時)