長榮航北美積極增班 早中晚都有航班可搭
長榮航空董事長林寶水今天說，今年長榮空客運量估計長成16%，北美將積極增班，早中晚都有班機可搭，讓旅客搭機更便利，並吸引更多東南亞旅客來台灣轉機。
長榮航空今天舉行媒體春酒，林寶水說，今年全球航空客量都將持續成長，亞太地區比其他地區成長還大，長榮航空也會大膽擴展，預估哩程數成長約20%，客運量成長16%。
貨運方面，林寶水說去年已到谷底，今年可望小幅成長。
在航網布局上，長榮航空北美市場今年持續增班，從目前每週80班增至92班，讓旅客早上、中午及晚上都有航班可搭，旅客搭機更便利，同時吸引更多東南亞旅客來台轉機。
根據長榮航空的規劃，4月台北-西雅圖每週從10班增為12班，芝加哥5月從每週4班增為每天1班，舊金山8月先從每週14班增為17班，11月再增為每週21班。
長榮航空機隊今年有汰舊換新調整，7架波音747客機全部退役，2架租賃的波音777-300ER將交還，但同時另有7架777-300ER加入，而首次引進的777-300ER貨機今年也會交機。
長榮訂購的24架波音夢幻客機787，首架預計明年5、6月交付。1060220
(中央社)
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