飛碟聲明 部分週末節目仍持續製播
藝人張小燕辭去飛碟董事長，飛碟電台今天發聲明指出，飛碟APP收聽人數達60萬以上，每月持續成長，而週末的節目非全部異動為重播，有部分時段節目仍會繼續製播。
張小燕辭去飛碟董事長職務，外傳營運不佳，飛碟電台節目部經理陳祥義今天澄清說，沒有營運問題，目前也沒有裁員。
傍晚飛碟電台也發聲明表示，飛碟電台的收聽率一直在全國電台中名列前茅，「在移動通訊盛行的現在，飛碟APP收聽人數都達60萬以上，並每月持續成長」。
有關週末節目異動，飛碟表示，週末日的節目非全部異動為重播，有部分時段節目仍會繼續製播，包括「週末生活女王」「藝術好好玩」、「飛碟報報」「禮當如此」「飛碟名醫時間」、「幽浮勁碟排行榜」、「幽浮Sports秀」、「飛碟大頭家」等，飛碟電台也會隨時保持開播適合週末的新型態節目的彈性。
而針對部分週末時段調整為重播週間節目，飛碟表示，主要是為了「精簡節目，提高效率」，飛碟電台平日有許多製作精良、主持精彩的節目，好節目如果只播出一次就過去，實在很是可惜，「顧慮到週末聽眾群的生活時間與週間不同，故安排部分節目於週末的時段重播，可以提高節目的曝光率與擴大收聽群」。1060220
(中央社)
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