曾蔭權恐入獄 含淚囑兒照顧母親

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香港前行政長官（特首）曾蔭權可能入獄，今天他在庭上含淚囑咐兒子好好照顧母親。

無線電視台報導，當法官宣布曾蔭權不得保釋、須交由懲教署看管及候判後，曾蔭權的太太曾鮑笑薇立刻落淚。

曾鮑笑薇與家人隨即到犯人欄與曾蔭權道別，曾蔭權也是淚流滿臉，叮囑兒子好好照顧媽媽。

由於法官宣布22日對曾蔭權判刑時，還說很大機會不會給予緩刑，外界對此解讀為曾蔭權入獄的機會頗大。

目前外界都關注曾蔭權的刑期，但社會上有不少人為曾蔭權向法官求情，包括前政務司司長林鄭月娥、前財政司司長曾俊華、前律政司司長黃仁龍，以及泛民主派前立法會議員何俊仁和張文光等。

他們主動為曾蔭權撰寫求情信，請求法官輕判。

另外，曾蔭權今天在報章撰文說：「無論審訊結果如何，我絕不言悔。」

他又說：「只是這5年來的折騰，令我愧對家人，特別是與我相知相伴了近50年的太太……」。

高等法院陪審團17日裁定曾蔭權一項「公職人員行為不當罪」成立，法院今天下午宣布延後至22日判刑。1060220

(中央社)