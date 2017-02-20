司改會議決策過程 檢協會：綁人綁議題

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司法改革國事會議分組會議今起登場，中華民國檢察官協會今天聲明指出，無論從與會代表的產生，討論議題的決定等，外界始終無法得知決策過程，不免給人「綁人綁議題」的聯想。

檢協會表示，今日上場的司法改革國事會議，無論從與會法官、檢察官、律師代表之產生，討論議題之決定、代表參與之組別等，外界始終無法得知其決策過程。

此外，對於院檢長期資源失衡、檢方資源嚴重不足、檢察官工作合理化等，與司法品質息息相關的議題，全無著墨；反觀，國是會議所提與檢察官有重大關係的各項議題，充滿對於檢察官「轉型正義」的批判，已嚴重打擊檢察官士氣，令人遺憾。

檢協會將於全國司法改革國事會議召開期間，確實監督會議過程，並對於會議所作出的各項結論，持續嚴格追蹤後續執行，以維護檢察官權益，善盡為檢察官發聲的職責。1060220

(中央社)