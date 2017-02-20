司改會議決策過程 檢協會：綁人綁議題
司法改革國事會議分組會議今起登場，中華民國檢察官協會今天聲明指出，無論從與會代表的產生，討論議題的決定等，外界始終無法得知決策過程，不免給人「綁人綁議題」的聯想。
檢協會表示，今日上場的司法改革國事會議，無論從與會法官、檢察官、律師代表之產生，討論議題之決定、代表參與之組別等，外界始終無法得知其決策過程。
此外，對於院檢長期資源失衡、檢方資源嚴重不足、檢察官工作合理化等，與司法品質息息相關的議題，全無著墨；反觀，國是會議所提與檢察官有重大關係的各項議題，充滿對於檢察官「轉型正義」的批判，已嚴重打擊檢察官士氣，令人遺憾。
檢協會將於全國司法改革國事會議召開期間，確實監督會議過程，並對於會議所作出的各項結論，持續嚴格追蹤後續執行，以維護檢察官權益，善盡為檢察官發聲的職責。1060220
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。