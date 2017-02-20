伊斯蘭國聖戰士伸魔掌 性侵遜尼派婦女
人權觀察組織今天說，已有詳細記錄顯示伊斯蘭國（IS）聖戰士性侵和凌虐伊拉克亞茲迪人（Yazidi），這些好戰分子的魔爪也伸向遜尼派阿拉伯（Sunni Arab）婦女。
人權觀察組織（Human Rights Watch）有多起關於伊斯蘭國（IS）聖戰士對逃離伊拉克哈加（Hawija）婦女隨意拘押、毆打和強迫結婚的紀錄。哈加目前仍受IS控制。
人權觀察組織述說了26歲婦女哈楠（Hanan）的故事。她的先生已逃離哈加，她與其他婦女則在試圖逃出哈加時遭IS戰士擄獲。
IS戰士告訴她，她先生的逃脫讓她成為叛教者，因此她應當嫁給當地聖戰士的領導人。
哈楠拒絕後，IS戰士蒙住她的雙眼，用塑膠纜線毆打她，並綁住她的手臂把她吊起來，然後再性侵。
哈楠告訴人權觀察組織：「接下來一個月，在沒有遮住我眼睛的情況下，同一個男人每天都當著我孩子的面強暴我。」
人權觀察組織說，這項議題未獲足夠重視；對於受害者擔心現身說法後遭鄙視以致不願挺身而出的問題，也沒能妥善處理。
人權觀察組織中東地區副主任法奇（Lama Fakih）說：「外界幾乎不知受控於伊斯蘭國組織的遜尼派阿拉伯婦女遭性侵。」
她說：「我們希望國際社會及當地政府能盡一切力量，給予這群受害者所需的支持。」（譯者：中央社周慧盈）1060220
(中央社)
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