司改會議遭批黑箱 林(峰)正：言之過重

司法改革國是會議遭批委員和議題設定「黑箱」，司法改革國是會議籌備委員會副執行秘書林(峰)正今天表示，議題是向社會蒐集，委員也是各籌備委員推薦，「黑箱的指控是言之過重」。

司法改革國是會議分組會議共分為5組，第一場分組會議今天早上在司法院登場，主題為第二組的「全民信賴公正專業的司法」，林(峰)正會後在總統府轉述會議內容。

被問到近來外界批評司改國是會議的議題和委員「黑箱」，檢察總長顏大和也公開批國是會議「作秀」，林(峰)正說，議題是公開向社會蒐集，委員也是各籌備委員推薦，「不太能理解這樣是什麼樣的黑箱」、「我認為黑箱的指控是言之過重」。

林(峰)正說，此次國是會議討論的議題都是人民主動提出，經過整理後才分組討論；參與的分組委員也是2月13日籌備會中大家一致同意的，當天沒有人說有意見。

媒體詢問，外傳2月8日就有名單出爐，林(峰)正說，2月8日的確有會議，且不是大家都參加，但會中的名單只是建議名單，2月13日全部籌委到齊，大家都有討論，沒人有意見。

林(峰)正說，要從500個建議名單中挑出最後參加的委員，「勢必有人要辛苦點，要有一些想法，名單是發展中的，不是說到哪一天為止，就決定了。」1060220

(中央社)