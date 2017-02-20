盧溝橋事變80年 國軍樂隊演出抗戰組曲

國防部示範樂隊從今天起將巡迴全台，舉行成果發表音樂會。由於今年適逢盧溝橋事變80週年，音樂會上半場的演出中特別安排了包含「抗戰組曲」等多首管樂團的經典曲目。

為展現國軍多元化型態，國防部示範樂隊今天起分別於台北、桃園、苗栗及台南辦理「106年度訓練成果發表巡迴音樂會」。

國防部表示，國防部示範樂隊平日除執行各項重要典禮軍禮勤務外，每年均會舉辦訓練成果發表音樂會，此次演出特別邀請國內知名指揮家侯宇彪及郭聯昌教授擔任樂團指揮，以及國家交響樂團吳庭毓老師擔任榮譽首席，並由示範樂隊隊長董皓雲中校及副隊長陳皓霖少校共同帶領該隊展現專業領域上的另一個面向。

示範樂隊今天晚間7時30分在國家音樂廳進行首場巡迴音樂會，演出曲目區分上下半場，分別以管樂團及管弦樂團二種不同的樂團形式呈現。為了使志願役隊員有更多的舞台演出機會，在節目中特別安排示範樂隊協奏曲大賽優勝人員一兵黃文新擔任獨奏演出，與管樂團共同演出「笙」協奏曲。

國防部並表示，今年適逢盧溝橋事變80週年，為紀念先烈先賢浴血奮戰保衛家園，在上半場的演出中特別安排了包含「抗戰組曲」等多首管樂團的經典曲目，並且在下半場節目中由管弦樂團與林慈音、翁若珮、林健吉、巫白玉璽等聲樂家及台北愛樂青年合唱團，共同演出貝多芬經典的第九號交響曲第四樂章。1060220

(中央社)