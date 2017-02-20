審查趨嚴 德國遣返難民人數創新高
德國積極接納難民人數明顯減少，根據德國媒體報導，去年審查趨嚴，共有逾8萬名難民申請遭拒並遣返，創下新紀錄。
歐洲難民潮在2015年達到最高峰，德國總理梅克爾（Angela Merkel）採難民開放政策，使得當年德國接納近89萬庇護申請者，但隨著移民攻擊事件不斷傳出，包括去年12月卡車恐怖攻擊事件，德國社會對難民接納的反對聲浪逐漸升高。
在大選逼近及社會壓力下，德國開始嚴格檢視庇護申請者資格，據德國之聲今天引述德國「週日畫報」報導，德國聯邦總理府部長阿特麥爾（Peter Altmaier）表示，去年難民申請遭拒絕後被遣返的人數超過8萬人，他表示，「人數已創下紀錄，而且還會繼續增加」。
阿特麥爾指出，德國政府會盡快遣返這些難民，否則作為法治國家的信譽會受損，特別是犯罪份子以及對社會安全有疑慮者必須盡快遞解出境。
不過，他進一步說，遣返人員經常面對，雖然已與當事人達成遣返協議，但到了執行當天，只有不到一半比重的被遣返者做好準備。
在德國檢討難民接納政策下，據週日畫報報導，今年向德國申請避難人數明顯減少，1月申請者約為1萬4000人，較去年同期的9萬100人大幅降低。1060220
(中央社)
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