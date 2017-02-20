木蘭女將進京 鼎泰豐相挺

鼎泰豐董事長楊紀華（中）與中華女足國腳余秀菁（左）、王湘惠合影。（李弘斌攝）

中華女足國腳余秀菁、王湘惠20日當面感謝幫助她們加盟對岸北控鳳凰俱樂部的貴人們，鼎泰豐董事長楊紀華也到場共襄盛舉。而且余、王未來到北京踢球，不論是想念家鄉口味，還是要用台灣美食拉近與教練、隊友的距離，鼎泰豐都能助一臂之力呢！

「北京的食物口味比較重，我們一直不太習慣，能吃鼎泰豐真的太好了！」王湘惠說。

今年農曆春節台北小巨蛋舉辦WTA台灣賽，前世界球后楊珂維琪與一干女網好手，就是在大年初二接受楊紀華款待，到鼎泰豐大啖聞名的小籠包。楊紀華笑著說，未來歡迎兩位女足好手到鼎泰豐北京分店用餐，算他請客！

其實兩位台灣女將要在北京站穩腳步，另一關鍵是得打入球隊的圈子裡。北鳳的球員都是總教練劉英一手帶大，余、王雖有先發實力，要成為主力仍得搞定「人和」，花蓮縣長傅崐萁也特別叮嚀：「妳們一定要主動跟教練交流！」

要拉近關係，「美食」無疑是最佳媒介。有鼎泰豐爽快相挺，余秀菁、王湘惠要成功打進北京足球圈，肯定容易得多！

(中時電子報)