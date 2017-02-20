WBC》明推出潘威倫戰古巴 投兩局找尋最佳狀態

潘威倫明將在經典賽中華隊熱身賽中先發迎戰古巴。(周鎮宇攝)

經典賽中華隊今明兩天將與古巴進行兩場熱身賽，今天將拍上旅日投手陳冠宇迎戰，明第二戰將由潘威倫先發，總教練郭泰源表示，可能讓他投30到40球，隨後將換上倪福德，上去做調整。

潘威倫昨役面對世大運代表隊，則上場中繼一局無失分，他指出，目前身體還沒有到達最顛峰的狀態，現階段就是盡快調整到最佳的狀況，目前牛棚投球狀況，最多大概60球左右，明可能上場投兩局。

潘威倫是今年經典賽陣中最老投手，但還是有機會被賦予先發重任，他回應，不管是先發還是牛棚出發，都是看教練團安排，能上場投就上場，不過如果教練提早說要先發，自己這段期間就會提早做準備。

日前中華隊前往澳洲移訓，潘威倫也有上場，他說，澳洲移訓狀況還滿順利，除了第一場身體狀況還沒調整好外，接下來有越來越好，希望可以在最後幾場熱身賽，調整到最佳狀態。

(中時電子報)