八家將碰上鋼鐵人 化身陶瓷創作主題

鞏文宜與他的作品《家將》。（陳俊雄翻攝）

柯有政與他的作品《貪》。（陳俊雄翻攝）

在創作者的眼中，東方的八家將也可以和西方的鋼鐵人融合成創作主題，台灣藝術大學畢業的學長鞏文宜和學弟柯有政，不僅是多年的工作夥伴，兩人也在陶博館合開個展，顛覆了一般人對陶藝創作的看法。

鞏文宜、柯有政這對6年級的學長弟，都對陶瓷有著濃厚的喜愛，60年次的鞏文宜高中原本就讀機械科，但憑著對陶瓷工藝的濃厚興趣，一路從台藝大工藝設計系讀到台南藝術大學應用藝術研究所；67年次的學弟柯有政，在台藝大工藝設計系求學時跟著教授呂琪昌學陶，創作不輟。

鞏文宜表示，他在國中時期曾經客串過八家將，又喜歡鋼鐵人，而八家將、鋼鐵人分別經過神明加持及科技輔助後，都能擁有有不壞之身，因此他突發奇想地把八家將臉譜彩繪在鋼鐵人的頭盔上，讓《家將》呈現出相當有趣的效果。

另外一組作品《十二相》，創作靈感則是來自於12獸首，鞏文宜以迷你版的鋼鐵人頭盔，加入各生肖強烈的特徵，相當可愛。

學弟柯有政創作理念和鞏文宜的「融合」不同，主要探討衝突與對立，像作品《貪》呈現出人性的慾望無盡，連秤錘都能吃下肚；《飲》則是把陶瓷螺絲釘擺入玻璃水罐內，呈現今勞方壓榨員工的現象；《龜鹿二仙》更是以被肢解的烏龜及鹿首，表達動物生命只為人類而生的衝突。詳細展覽內容可上陶博館官網查詢。

(中時)