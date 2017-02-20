台開女足喊卡 傅崐萁：縣府來挺！
從木蘭聯賽開辦以來，連續3年都贏得后冠的花蓮台開女足隊，上周傳出母企業台開不再贊助的壞消息。所幸花蓮縣長傅崐萁20日親口表示：「就由縣政府來出隊，花蓮女足會繼續參賽！」
傅崐萁就任縣長7年，把花蓮子弟留在家鄉，一直是他致力的施政重點，包括興建250萬就可買下的青年住宅。其中近3年在女足的經營，也確實讓眾多到外縣市念書的女足球員，逐漸出現回到家鄉投入基層的效應。
即將到對岸踢球的女足國腳余秀菁、王湘惠，都是來自花蓮光復的阿美族原住民，過去也曾兩度隨花蓮台開拿下木蘭聯賽冠軍。兩人20日趁午宴感謝傅崐萁牽線加入北控鳳凰女足隊，也希望學妹繼續獲得縣府支持，別讓女足搖籃斷炊。
木蘭聯賽今年從5隊擴軍至6隊，第4屆新球季預計4月下旬開踢，賽程中的花蓮縣隊已無台開冠名。傅崐萁這次親口允諾，讓這支尋求4連霸的女足勁旅篤定許多，傅崐萁也說，有機會還是會爭取企業支持花蓮女足。
(中時電子報)
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