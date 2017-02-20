竹北國中動畫「故鄉」揚名日本
新竹縣竹北國中學生所創作的「故鄉（上）、故鄉（下）」動畫，去年送件日本參加「ASIAGRAPH 2016年度CG設計競賽」，入選「第4部門動畫類」，揚名日本，縣長邱鏡淳20日在主管會報中，特別頒發日本主辦單位寄來的獎狀，肯定他們的表現是新竹之光。
教育處指出，為打造台灣漫畫夢工場及「動漫、文化、科技城」，新竹縣政府與甲尚科技公司合作，於2016年首次舉行的新竹縣2D動畫設計競賽中，共選出國小前3名及佳作4件，國中組前3名及佳作2件作品，由甲尚公司於去年底協助送件參加日本「ASIAGRAPH 2016年度CG設計競賽」。
結果由竹北國中學生鄭美馨、陳玟妤、趙于嫿、黃彥惟及黃晟展等5人創作的「故鄉（上）、故鄉（下）」，將新竹縣的好山好水藉由動畫充分展現，榮獲CG設計競賽「第4部門動畫類」入選佳作。
邱鏡淳同時也感謝甲尚公司捐贈軟體、培植種子、還幫忙送件參加日本重要設計競賽，開啟孩子的視野，讓竹縣孩子的設計才華揚名國際。
他說，縣府將持續辦理動畫種子教師培訓，充實學校動畫軟體，期望能將動畫技巧結合教育與生活中。
甲尚公司則指出，ASIAGRAPH 2016年度CG設計競賽，共分為圖像類（靜止畫）、影像類（動畫）與特別類等4個項目，竹北國中能初試啼聲就有不錯表現，相當優異。
(中時)
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