新埔花燈踩街表演競賽 內立社區勇奪3連霸
2017年新埔花燈迎天穿鬥燈藝術踩街表演競賽結果20日出爐，社區組與學校組第1名分別為新埔內立社區發展協會與義民高級中學，縣長邱鏡淳20日特別頒發獎金和獎狀表揚，其中，內立社區是連續第3年奪社區組冠軍，相當不容易。
內立社區發展協會理事長蔡榮富表示，社區居民在今年的新埔花燈踩街日期一確定後，所有人馬上就動員起來，立志延續前2年榮耀，朝3連霸目標努力。
大夥從去年中秋節起，就一同diy做遊行用的公雞帽180頂、手提燈200支，還有大雞花燈，大家都有必勝決心，常常做到半夜12點，星期假日也自動自發。元宵踩街當天，line群組一動員，就來了200位居民，聲勢浩大，造型亮麗，果然獲評審青睞，如願完成3連霸。
拿下學校組第1名的義民中學學務主任呂文芝則表示，該校花燈的主題是「璀璨義民，作育英才」，學校的太鼓隊和參加踩街的同學是利用寒假加緊練習，終於得到最高的榮耀。
縣府指出，今年的新埔花燈迎天穿鬥燈藝術踩街競賽，共計有29個學校、社區團隊參與，經評審結果，社區組前3名依序為新埔鎮內立社區發展協會、新埔鎮南平社區發展協會、遠東春風薩克斯風樂團。學校組前3名為義民高級中學、寶石國小、新埔國中。
(中時)
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