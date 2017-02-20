遭高教工會控違學術倫理 台東專科校長：有人不想我續任

高教工會台東分部今天指控，現任國立台東專科學校校長陳禎祥曾發生嚴重的學術倫理爭議，涉及抄襲而受科技部停權處分，但教育部卻無作為，相當離譜。

陳禎祥回應，在93年到95年間，他執行國科會計畫，但他的助理涉嫌抄襲，他負起監督不周之責，被國科會停權1年，之後他已深自反省，並在101年起重新拿到國科會研究計畫，再參與台東專科學校校長遴選，102年10月起擔任校長，一切都合法。

「我的校長任期只做到7月底，不會連任。」陳禎祥說，他違反學術倫理受罰後，已恢復向國科會申請研究計畫的權利，現在這件事重新被提起，主要是因為他第一任校長任期已屆，學校有些人不想他續任所使的手段。不過這些人放心吧，他已決定不爭取續任。

教育部人事處長李秉洲表示，對於陳禎祥的案件，教育部已組審議小組開過一次會，並提出一些問題，因為還有些疑義，教育部將儘速釐清後，再決定後續如何處理。

高教工會台東分部指出，他們多次向科技部行文後，才確認得知，陳禎祥的確曾發生嚴重的學術倫理爭議，涉及抄襲而受科技部停權處分。

科技部的公文指出，陳禎祥「於94年度2件、及95年度1件科技部(當時為國科會)計畫申請書內容、以及2件研究成果報告…，過度引用網站相關資料及他人碩士論文…，已違反學術倫理，並經科技部學術倫理審議會於98年度審議予以停權1年，併予以終止陳禎祥98年度專題研究計畫。」

高教工會台東分部指出，陳禎祥當初應徵台東專科學校校長職務時，未自我揭露違反學術倫理，隱匿此一嚴重缺失，長期讓校內師生被蒙在鼓裡。如今爭議被揭穿，卻仍依然位居高位，既未自請停職，也未主動辭職，相當不當。

(中時)