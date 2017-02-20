詐欺和毒品情侶通緝犯 躲賓館水塔被逮

員警在冷卻塔旁找到因詐欺和毒品通緝中的情侶。（張妍溱翻攝）

台中市一對因詐欺和毒品通緝的情侶，21歲林男與24歲李女友2人於19日投宿北屯區安順東二街一家賓館，為了省600元住「霸王旅館」，且林男手臂有傷，賓館人員感覺可疑，趁2人說要等朋友送錢付住宿費時，趕緊通報警方，警方查出2人身分竟是發布中通緝犯當場將2人逮捕，依法解送台中地方法院及地檢署歸案。

警方指出，當員警獲報抵達賓館時，在他們登記的房間裡遍尋不著2人，樓梯間也未看見2人蹤影，員警靈機一動跑上賓館頂樓終於在冷氣發電機的冷卻塔旁找到2人。林男與李女見東窗事發無法掩飾自動站出來讓警察查證身分，受手就擒。

警方說，這對年輕情侶為了躲避警方查緝不敢回家，不時於中彰投等地，變更藏匿地點常投宿小賓館、狡兔多窟，由於2人無業，身上的金錢已經花費殆盡因此求助友人，怎知錢還沒拿到手，警方已經登門拜訪，用盡心思刻意找不起眼的小旅館投宿，最終仍遭逮捕。

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(中時)