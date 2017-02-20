詐欺和毒品情侶通緝犯 躲賓館水塔被逮
台中市一對因詐欺和毒品通緝的情侶，21歲林男與24歲李女友2人於19日投宿北屯區安順東二街一家賓館，為了省600元住「霸王旅館」，且林男手臂有傷，賓館人員感覺可疑，趁2人說要等朋友送錢付住宿費時，趕緊通報警方，警方查出2人身分竟是發布中通緝犯當場將2人逮捕，依法解送台中地方法院及地檢署歸案。
警方指出，當員警獲報抵達賓館時，在他們登記的房間裡遍尋不著2人，樓梯間也未看見2人蹤影，員警靈機一動跑上賓館頂樓終於在冷氣發電機的冷卻塔旁找到2人。林男與李女見東窗事發無法掩飾自動站出來讓警察查證身分，受手就擒。
警方說，這對年輕情侶為了躲避警方查緝不敢回家，不時於中彰投等地，變更藏匿地點常投宿小賓館、狡兔多窟，由於2人無業，身上的金錢已經花費殆盡因此求助友人，怎知錢還沒拿到手，警方已經登門拜訪，用盡心思刻意找不起眼的小旅館投宿，最終仍遭逮捕。
★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。