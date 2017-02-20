川普大嘴效應 爽到傳統紙媒

傳統紙媒何去何從?圖為報紙大量印刷的過程。(達志影像)

川普果然沒令人失望!就任美國總統已來各種粗鄙離譜的言行，連續引爆。對於媒體的不友善更令人瞠目結舌。川普屢屢炒熱新聞熱度，最受惠的竟然也是他口中的騙子──傳統紙媒。

根據金融時報的報導，在美國紐約時報在2016年共有160萬網路新聞訂閱用戶成長了47%，其中油已第四季也就是川普當選後新增的訂閱用戶數超過了2013年和2014年總和。已歸亞馬遜創辦人貝佐斯麾下的華盛頓郵報，訂閱用戶在2016年增長了75%，網路發行收入增加超過一倍。今年1月，華盛頓郵報訂閱用戶比去年11月增加了3成，創下歷史最高紀錄。

另一家權威報刊華爾街日報2016年第4季度也新增了11萬網路訂閱用戶。其他的傳統紙媒多少也因川普之故在紙本發行量與網路點閱上都有所成長，但是壞消息是傳統紙媒包含網路部分的的廣告收入仍然持續下跌。而川普效應帶來的新聞熱潮顯然有消散的一天。

2016年報紙的廣告收入仍然持續下滑，根據媒體購買公司Magna Global估計，直至2021年，全球報紙廣告支出將每年縮水8%。報紙網站廣告收入也不如預期，因為2/3的線上廣告收入都流向了google與facebook，事實上這兩家公司廣告收入的強勢成長，導致其他所有分食網路廣告業務公司的總收入還下跌了5％。網路廣告收入不如預期，網路發行收入就更加重要，許多傳統紙媒又希望吸引訂閱用戶能為優質的內容付費。

近期美國多家權威紙媒的線上訂閱用戶激增，雖然多屬於川普效應的刺激，不過這場被稱為美國有史以來最醜陋的總統大選，暴露了未經證實的假新聞流竄於網路加上社群媒體推波助瀾，極大的混淆選民的認知，傷害了民主政治的運作，助長民粹的興起。英國脫歐與美國川普當選後，民眾反感於網路上混亂不堪真偽參半的訊息，對於權威優質的新聞來源有更大需求，這才是真正有助於紙媒復甦的推動力。

(中時電子報)