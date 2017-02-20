救傷幼鶵 澎湖縣能漁局呼籲回歸大自然生態為原則

每年春、夏兩季，在鳥類養育幼鶵期間，常有民眾救傷鶵鳥，隨即拿起電話撥打縣政府保育單位，認為這是在做「功德」乙件。通常這不是正確的野鳥救傷方法，尤其是幼鶵。正確方式是先觀察是否有機會把鶵鳥放回原巢或樹枝上，與幼鶵微保距離，等候親鳥引回，而不是要干預自然。因為通常沒有母鳥照護的幼鶵，很難再順利返回大自然懷抱中，讓大家瞭解並尊重生命，不影響自然規則。

救傷野生動物幼鶵時，首先要有不干預自然規則，遵重野生動物倫理，依循自然生態法則為依據的觀念。因瞭解牠是屬於大自然的，就該回歸大自然去，鶵鳥正常狀態應該待在巢裡由親鳥餵食，因意外才會掉落。或者某些鳥類會有較強壯鶵鳥把弱小手足踢出巢的行為，這是正常的。若撿到鶵鳥，鳥窩應該在不遠處，可試著找鳥巢位置或是找不到可做一臨時鳥巢，把克難鳥巢放在原發現鶵鳥地點，通常母鳥過不久就會回來餵食了。因為，鶵鳥大概每15至20分鐘就要餵食一次，在自然環境下由親鳥照養，鶵鳥的存活率會遠高於由人類照顧。

澎湖縣野鳥學會許自由理事長即坦言，人們對於野生動物保育觀念已逐漸地普及化，但相對性的保育素質來講，則尚有待大家一起努力提昇。鶵鳥或其他野生動物之餵養存活率，由其親鳥（獸）來照養，遠高於人類的餵飼照養。

另有少數鳥種，鶵鳥一沾染到人類氣味，即會招到同類鳥種排擠，甚至遺棄。鶵獸幼生是屬於大自然的，即應回歸大自然去，牠不是寵物， 不要拿對待寵物的方式來待牠，因那樣做往往是害了牠，而不是愛牠。尊重生命，不影響或干擾幼鶵正常生態作息為原則。針對各種野生動物，請以「不餵食、不干擾、不隨意接觸」的觀念，才是真正的愛護野生動物。

(中時)