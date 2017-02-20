陸護核心利益 拒當美韓與北韓夾心餅

朝中社2月13日提供的照片顯示，北韓最高領導人金正恩2月12日指導「北極星－2」地對地中遠程戰略彈道導彈試射，這款飛彈是以2016年8月成功發射的潛射導彈為基礎研製的。（圖/新華社）

邁入2017年，北韓12日首度發射北斗星-2導彈，一般認為，這次試射的，是採用固體燃料的改良型舞水端中程彈道飛彈，意味著北韓打擊力可完全覆蓋日本。如今北韓核問題走向與川普是否選擇動武，備受世界關注，而北京政策也有了意味深長的轉變。

《鳳凰網》的評論指出，中國外交部發言人耿爽13日在面對「美國務卿稱，中國完全掌控北韓政府命脈，應發揮更大作用」的問題時，明確表示，北韓核問題的根源在於北韓與美國，還有兩韓間的矛盾。儘管北京再三強調這立場，但官方明確界定，中國並非北韓核問題當事國的立場大有深意。

北韓從上世紀90年代擁核以來，北京為避免半島局勢生戰生亂，波及中國，致力發揮勸和促談的作用。但北韓2009年徹底關閉持續6年的六方會談後，北韓再三進行核試與導彈發射，而美韓隨即軍演報復，半島局勢2012年高度緊張。

中國外長王毅指出，六方會談中止後，半島呈現出核試－制裁－再核試－再制裁的惡性循環。而北韓頻繁核爆，美韓奉行戰爭邊緣政策，美國與北韓，以及兩韓當事國不斷火上加油。評論稱，如果說中國反對半島生戰的政策，對象直指美韓的話；那麼反對生亂，則意在保護北韓政權存續。

由於北韓與美韓都不想維持現狀，認為現有政策能迫使對方讓步，甚至至妥協。北韓無視韓國常規軍力的存在，將美國視為能平等談判的物件，堅持擁核，希望能靠不斷壯大的核武庫，迫使中、美、俄實際承認北韓的「核大國」地位，提升武力解決問題的能力讓美退縮，繼而改變對北韓的封鎖制裁。

然而，北韓的如意算盤是否打得響，取決於中美俄是否在反對核擴散上同心協力。儘管各方的現實考量不盡相同，但阻止半島擁核的立場卻一致。評論指出，北韓同時綁架三個世界大國，意圖借中方反戰態度為其擁核「背鍋」，無異火中取栗。據北韓叛逃的前駐英國公使太勇浩披露，金正恩將在2017年進行第6次與第7次核試。

在川普尚未明言對北韓政策，以及韓國面臨大選的狀況下，平壤擁有實戰化核武的時間愈早，遠程投送核彈頭的能力愈強，愈可能在未來可能的政治談判中立於不敗之地。但這畢竟是北韓一廂情願的想法，就美韓推進薩德飛彈系統部署，3月進行史上最大規模軍演的作法來看，平壤能如願的可能性實在不大。

因此，在北韓執意進行核試，以及美韓加強威懾，危機愈演愈烈的情況下，中國已明確拒絕再繼續受夾板氣的顧全大局外交。王毅外長17日在慕尼克安全會議上強調，「美朝兩家作為最直接當事方，有必要儘快作出政治決斷」。

評論指出，中國關於北韓核問題根源的表態，意在警告北韓與美韓，中國既不會無底線「背鍋」，也不容許美韓在對北韓行動中夾私貨損害中國利益。半島戰爭與和平的選擇權不在中國，而在北韓與美韓手中，中國會盡最後努力維護和平。同時也會未雨綢繆，在半島局勢失控時，以中國方式維護本國核心利益。

(中時電子報)