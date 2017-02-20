澎湖縣花嶼消防分隊 實施狹小巷道火災搶救演練
為維護社區住家安全暨提升消防人員救災技能，澎湖縣花嶼消防分隊於2月19日上午10時由小隊長謝文龍帶隊，前往轄內花嶼村94-5號狹小巷道密集建築物辦理火災搶救演練，期能透過實地水線佈署之搶救演練，建立正確良好的救災模式，為火災高潛勢地區民眾的生命財產安全把關。
望安鄉花嶼村為典型漁村聚落，建築物均集中於漁港附近，形成巷道狹窄特性，為加強窄巷搶救效能，此次演練針對狹小巷道之高危險區域，利用小型移動式幫浦的機動性與移動式幫浦中繼供水的佈線演練，透過設備、器材及熟練的搶救戰術運用，在發生火災時能克服搶救不易的先天環境，使該地區民眾的生命財產安全更有保障，並喚起民眾正視狹小巷道地區之消防安全問題。
(中時)
關鍵字：花嶼
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